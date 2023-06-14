Федоровна Мария Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровна Мария Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
24.02.1905 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.02.1905 Подгородние жители Антонина Михайловна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Михаил Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Пелагея Васильевна Чамрова... Показать все
Место жительства
1905 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно