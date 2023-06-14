Федоровна Мария Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
24.02.1905 ст.
Афанасьевская церковь 24.02.1905 Подгородние жители Антонина Михайловна Чамрова Подгородние жители отец крестьянин Михаил Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Пелагея Васильевна Чамрова... Показать все
Место жительства
1905 ст.
Смерть
Неизвестно