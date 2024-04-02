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Вошкин Сергей Витальевич
Вошкин Сергей Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вошкин Виталий
Мать
(Ильина) Елизавета
1953 г.р.
Жена
Оксана
Дети
Рада
Юрий
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вошкин Виталий
Мать:
Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Рада
Мать ребёнка:
Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Юрий
Мать ребёнка:
Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Оксана
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