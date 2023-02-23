Чаганов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Чаганова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаганов Александр Викторович
Мать ребёнка: Чаганова Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаганов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Чаганова Татьяна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно