Чаганов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаганов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чаганова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаганов Александр Викторович

Мать ребёнка: Чаганова Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаганов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Чаганова Татьяна Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаганова Татьяна Витальевна

Смерть
Неизвестно
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