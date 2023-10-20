Муратова Хадича Хамитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1963
Дочь: Салеева Динара Насиповна
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Рождение ребёнка
25.07.1970
Дочь: Нугманова Флюра Насиповна
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Фархинур Насиповна
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарханова Венера Насиповна
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Рафаиль Насипович
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Газинур Насипович
Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович
Смерть
Неизвестно