Муратова Хадича Хамитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратова Хадича Хамитовна

Муратова Хадича Хамитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1963

Дочь: Салеева Динара Насиповна

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Рождение ребёнка
25.07.1970

Дочь: Нугманова Флюра Насиповна

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Фархинур Насиповна

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарханова Венера Насиповна

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Рафаиль Насипович

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Арун Насипович

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Газинур Насипович

Отец ребёнка: Муратов Насип Гимранович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close