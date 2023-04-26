Петр Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Осип Николаев

Мать: Аграфена

Смерть
1824
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