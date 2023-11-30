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Ольга Ивановна

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.06.1904 ст.

Дата смерти

09.06.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1904 ст.

Отец: - Иван Михайлович

Мать: - Наталья Алексеевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.233-234 (Рождение №-52ж)
Крещение
13.06.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Павел Михайлович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Агриппина Никандровна - крестьянская девица из д.Черменино
Смерть
09.06.1907 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 3 года (от простуды)
Похороны
11.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.208-209 (Умершие №-24ж)
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