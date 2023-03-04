(Рудина) Марья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудина) Марья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

1683 г.р.

Мать

1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Рудин Фёдор Иванович

Мать: Рудина Марья

Смерть
После 1710
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