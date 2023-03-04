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(Рудина) Марья Фёдоровна
(Рудина) Марья Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1706
Дата смерти
После 1710
Пол
Женский
Отец
Рудин Фёдор Иванович
1683 г.р.
Мать
Рудина Марья
1690 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец:
Рудин Фёдор Иванович
Мать:
Рудина Марья
Смерть
После 1710
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