Александров Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Мария Степановна

Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1924

Сын: Александров Василий Степанович

Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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