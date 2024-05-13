Александров Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Мария Степановна
Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1924
Сын: Александров Василий Степанович
Мать ребёнка: Александрова (Прокопенко) Агафья Владимировна
Смерть
Неизвестно