Беляева (Куриленко) Ефросинья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Куриленко) Ефросинья Марковна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1876

Отец: Куриленко Марк Яковлевич

Мать: Куриленко Вера Григорьевна

Бракосочетание
30.10.1894

Муж: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
02.10.1897

Сын: Беляев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1901

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Юлиана Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1905

Сын: Беляев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1907

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
17.02.1909

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Беляев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Беляев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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