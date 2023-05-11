Беляева (Куриленко) Ефросинья Марковна
Место рождения
Дата рождения23.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1876
Бракосочетание
30.10.1894
Рождение ребёнка
02.10.1897
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1898
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1901
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Юлиана Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1905
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1907
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1909
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1910
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Беляев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Беляев Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно