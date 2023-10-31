Абашева Хадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Хадия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1922

Дата смерти

25.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1945

Сын: Абашев Азат Аюпович

Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Альфия Аюповна

Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ильсия Аюповна

Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абашев Раис Аюпович

Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абашев Рафаиль Аюпович

Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абашев Аюп Насибуллович

Смерть
25.05.1990
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