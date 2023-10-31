Абашева Хадия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1922
Дата смерти25.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1945
Сын: Абашев Азат Аюпович
Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Альфия Аюповна
Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ильсия Аюповна
Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абашев Раис Аюпович
Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абашев Аюп Насибуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1990