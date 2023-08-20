Завьялова (-) Феврония Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (-) Феврония Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

22.04.1858

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Адриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Завьялов Александр Филатович

Отец ребёнка: Завьялов Филат Ефимович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Смирнова Акулина Филатовна

Отец ребёнка: Завьялов Филат Ефимович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
22.04.1858
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