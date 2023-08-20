Завьялова (-) Феврония Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти22.04.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Завьялов Александр Филатович
Отец ребёнка: Завьялов Филат Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Смирнова Акулина Филатовна
Отец ребёнка: Завьялов Филат Ефимович
Смерть
22.04.1858