Павлов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1939

Дата смерти

12.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1964

Сын: Павлов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Коломольцева Нина Степановна

Рождение ребёнка
07.02.1970

Сын: Павлов Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Коломольцева Нина Степановна

Смерть
12.06.2000
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