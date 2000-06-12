Павлов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1939
Дата смерти12.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1964
Сын: Павлов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Коломольцева Нина Степановна
Рождение ребёнка
07.02.1970
Сын: Павлов Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Коломольцева Нина Степановна
Смерть
12.06.2000