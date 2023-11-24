Маркарова (Осипова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1966
Отец: Осипов Василий Иванович
Мать: Осипова Валентина
Рождение ребёнка
25.03.1987
Сын: Маркаров Алексей Валериевич
Отец ребёнка: Маркаров Валерий Игоревич
Рождение ребёнка
21.11.1993
Дочь: Золотухина Наталья Валериевна
Отец ребёнка: Маркаров Валерий Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно