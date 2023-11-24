Маркарова (Осипова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркарова (Осипова) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1966

Отец: Осипов Василий Иванович

Мать: Осипова Валентина

Рождение ребёнка
25.03.1987

Сын: Маркаров Алексей Валериевич

Отец ребёнка: Маркаров Валерий Игоревич

Рождение ребёнка
21.11.1993

Дочь: Золотухина Наталья Валериевна

Отец ребёнка: Маркаров Валерий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркаров Валерий Игоревич

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