Косаревъ Алеѯандръ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосаревъ Алеѯандръ Ивановъ

Косаревъ Алеѯандръ Ивановъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Косаревъ Василей

Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Сын: Косаревъ Филиппъ

Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Ульяна Никонова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close