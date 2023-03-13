Косаревъ Алеѯандръ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Косаревъ Василей
Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Улита
Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Косаревъ Филиппъ
Мать ребёнка: Косарева Ульяна Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Ульяна Никонова