Федосья Климентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Климентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Игнатов

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Павел Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Игнатов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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