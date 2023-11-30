Чекулаев Федор Трофимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1728 и 1729
Дата смертиМежду 1771 и 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1728 и 1729
Отец: Чекулаев Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1744 и 1750
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Чекулаев Василий Федорович
Мать ребёнка: Чекулаева Антонида Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758
Сын: Чекулаев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна
Бракосочетание
Между 1763 и 1770
Рождение ребёнка
20.10.1771 ст.
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна
Смерть
Между 1771 и 1787
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Чекулаев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна