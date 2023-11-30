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Чекулаев Федор Трофимович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1728 и 1729

Дата смерти

Между 1771 и 1787

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1728 и 1729

Отец: Чекулаев Трофим

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1744 и 1750

Жена: Чекулаева Антонида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чекулаев Василий Федорович

Мать ребёнка: Чекулаева Антонида Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758

Сын: Чекулаев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1763 и 1770

Жена: Чекулаева Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1771 ст.

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1771 и 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Чекулаев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Чекулаева Евфимия Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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