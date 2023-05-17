Яременко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яременко Федор Ильич
Мать: Яременко Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Яременко Ядвига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яременко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Яременко Ядвига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яременко Ядвига
Смерть
Неизвестно