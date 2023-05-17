Яременко Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яременко Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яременко Федор Ильич

Мать: Яременко Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Яременко Ядвига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яременко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Яременко Ядвига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яременко Ядвига

Смерть
Неизвестно
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