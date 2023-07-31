Бачилин Лукьян Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Степан Максимович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бачилин Анкудин Лукьянович
Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Лукьяновна
Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно