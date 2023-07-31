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Бачилин Лукьян Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Степан Максимович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Бачилин Анкудин Лукьянович

Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Бачилин Фёдор Лукьянович

Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Лукьяновна

Мать ребёнка: Бачилина Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачилина Анисья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
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