Волкова (Савина) Лидия Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929
Отец: Савин Филат
Рождение ребёнка
10.12.1951
Сын: Волков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1956
Дочь: Волкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно