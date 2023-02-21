Волкова (Савина) Лидия Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Савина) Лидия Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929

Отец: Савин Филат

Мать: Савина Наталья Евстигнеевна

Рождение ребёнка
10.12.1951

Сын: Волков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
11.06.1956

Дочь: Волкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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