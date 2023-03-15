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Fusiecki Jan
Fusiecki Jan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1949
Пол
Мужской
Отец
Fusiecki Wiktor Jan
1875 г.р.
Мать
Fusiecka (Leszczyńska H. Awdaniec) Maria
Около 1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Fusiecki Wiktor Jan
Мать:
Fusiecka Maria
Смерть
1949
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