Fusiecki Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fusiecki Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Fusiecki Wiktor Jan

Мать: Fusiecka Maria

Смерть
1949
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