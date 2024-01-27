Аришина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина Степанида

Место рождения

Россия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Аришин Гаврила Трофимович

Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1859

Сын: Аришин Финоген Трофимович

Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Аришин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший

Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно
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