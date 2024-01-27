Аришина Степанида
Место рожденияРоссия
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Аришин Гаврила Трофимович
Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1859
Сын: Аришин Финоген Трофимович
Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Аришин Трофим Лукьянович Младший
Армения Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
Неизвестно