Шаульский Климентий Свиридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульский Климентий Свиридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

15.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шаульский Яков Климентьевич

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Безпалова Фотинья Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шаульский Иосиф Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Шаульский Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Литвиненко Мария Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шаульский Стефан Климентьевич

Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаульская Евдокия Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1880
Причина смерти: старость
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