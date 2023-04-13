Шаульский Климентий Свиридович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти15.04.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шаульский Яков Климентьевич
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Безпалова Фотинья Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шаульский Иосиф Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Шаульский Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Литвиненко Мария Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шаульский Стефан Климентьевич
Мать ребёнка: Шаульская Евдокия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1880
Причина смерти: старость