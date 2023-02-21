Мальков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1963

Дочь: Гончарова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Малькова Нина Александровна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1970

Дочь: Белова Галина Александровна

Мать ребёнка: Малькова Нина Александровна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
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