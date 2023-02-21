Мальков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1963
Дочь: Гончарова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Малькова Нина Александровна
Рождение ребёнка
20.04.1970
Дочь: Белова Галина Александровна
Мать ребёнка: Малькова Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно