Караков Ефим Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Караков Афанасий Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каракова Ирина (Арина)
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Караков Яков Ефимов
Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Караков Егор Ефимов
Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Караков Ефим Ефимов
Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Каракова) Акулина Ефимова
Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)
Смерть
После 1850