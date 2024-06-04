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Караков Ефим Афанасьев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Караков Афанасий Осипов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каракова Ирина (Арина)

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Караков Яков Ефимов

Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Караков Егор Ефимов

Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Караков Ефим Ефимов

Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Каракова) Акулина Ефимова

Мать ребёнка: Каракова Ирина (Арина)

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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