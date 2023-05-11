Логгин Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоггин Григорьев

Логгин Григорьев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Григорий Афанасиев

Мать: Гликерия Сафронова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1887

Жена: Елизавета Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Андрей Логгинов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Иван Логгинов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Агафия Логгинова

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1896

Сын: Фока Логгинов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1899

Сын: Тимофей Логгинов

Мать ребёнка: Елизавета Стефанова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close