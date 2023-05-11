Логгин Григорьев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Григорий Афанасиев
Мать: Гликерия Сафронова
Бракосочетание
19.01.1887
Жена: Елизавета Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Андрей Логгинов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Иван Логгинов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Агафия Логгинова
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Рождение ребёнка
15.09.1896
Сын: Фока Логгинов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Рождение ребёнка
19.02.1899
Сын: Тимофей Логгинов
Мать ребёнка: Елизавета Стефанова
Смерть
Неизвестно