Чекурова (Кузнецова) Афимья Потапова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Кузнецов Потап Герасимов
Мать: Кузнецова Ульяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.02.1861
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Чекуров Иван (Мл) Лифантьев
Смерть
После 1861