Чекурова (Кузнецова) Афимья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекурова (Кузнецова) Афимья Потапова

Чекурова (Кузнецова) Афимья Потапова

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Кузнецов Потап Герасимов

Мать: Кузнецова Ульяна Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.02.1861

Муж: Чекуров Иван (Мл) Лифантьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чекуров Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Чекуров Иван (Мл) Лифантьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1861

Мы используем куки для улучшения работы сайта.