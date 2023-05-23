Серпухов Николай Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерпухов Николай Моисеевич

Серпухов Николай Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1860

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1860

Отец: Серпухов Моисей Николаевич

Мать: Серпухова Татьяна Данилова

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Серпухова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серпухов-Копельман Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Серпухова Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Смерть
?.11.1941
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close