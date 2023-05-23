Серпухов Николай Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1860
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1860
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Серпухова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серпухов-Копельман Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Серпухова Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
присяжный поверенный
Смерть
?.11.1941
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кл.