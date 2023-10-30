Анников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анников Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.2010

Дочь: Анникова Ника Александровна

Мать ребёнка: Анникова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
29.07.2020

Сын: Анников Демид Александрович

Мать ребёнка: Анникова Ирина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анникова Ирина Александровна

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