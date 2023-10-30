Анников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.2010
Дочь: Анникова Ника Александровна
Мать ребёнка: Анникова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
29.07.2020
Сын: Анников Демид Александрович
Мать ребёнка: Анникова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно