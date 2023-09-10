Тирол Ава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Ава

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

138

Пол

Женский

Отец

115 г.р.

Мать

120 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
138

Отец: Тирол Парен

Мать: Атланта Ата I Принцеса Атланты

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