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Тирол Ава
Тирол Ава
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
138
Пол
Женский
Отец
Тирол Парен
115 г.р.
Мать
Атланта Ата I Принцеса Атланты
120 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
138
Отец:
Тирол Парен
Мать:
Атланта Ата I Принцеса Атланты
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