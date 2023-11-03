Промтова (Орнатская) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Промтова (Орнатская) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Промтов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Промтов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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