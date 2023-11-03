Промтова (Орнатская) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Промтов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Промтов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Промтов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно