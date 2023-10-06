Никиша Яков Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.11.1893
Дата смерти28.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1893
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.11.1893
Черниговская губерния, Российская империя