Горшенина (Таракина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Таракина) Вера

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Таракинъ Иванъ

Мать: Таракина Марина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Горшенинъ Илья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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