Горшенина (Таракина) Вера
Место рождения
Дата рождения11.09.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Отец: Таракинъ Иванъ
Мать: Таракина Марина
Бракосочетание
21.01.1896
Муж: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
27.10.1898
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Горшенинъ Илья