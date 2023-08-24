Нехорошева Ефросиния Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Дмитриевич
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно