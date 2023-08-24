Нехорошева Ефросиния Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошева Ефросиния Евстафьевна

Нехорошева Ефросиния Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Дмитриевич

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1900
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Филипп Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close