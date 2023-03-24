Сухоставский Семён Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоставский Семён Леонтьевич

Место рождения

х. Погорелое, Зимовниковский район, Ростовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сухоставский Леонтий

Мать: Сухоставская Ульяна

х. Погорелое, Зимовниковский район, Ростовская область
Военная служба
27.03.1942
Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухоставская Ксения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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