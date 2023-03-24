Сухоставский Семён Леонтьевич
Место рождениях. Погорелое, Зимовниковский район, Ростовская область
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сухоставский Леонтий
Мать: Сухоставская Ульяна
х. Погорелое, Зимовниковский район, Ростовская область
Военная служба
27.03.1942
Зимовниковский РВК, Ростовская обл., Зимовниковский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно