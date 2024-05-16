Анашкина Елена Павловна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анашкина Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анашкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анашкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анашкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович

Рождение ребёнка
06.12.1936

Сын: Анашкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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