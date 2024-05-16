Анашкина Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анашкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анашкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анашкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1936
Отец ребёнка: Анашкин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно