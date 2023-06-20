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Зеленин Иван Васильевич
Зеленин Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Зеленин Василий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Зеленин Василий
Мать: не указана
Смерть
1912
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