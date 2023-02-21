Зябига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Абдулсаттар Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Зягира Абдулвагапова

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Зигар Абдулвагапова

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдюшев

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвагап Абдюшев

Смерть
Неизвестно
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