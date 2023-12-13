Ушакова Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Солодягин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Богданова Афанасия Федоровна
Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович
Рождение ребёнка
04.01.1897
Дочь: Макарова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно