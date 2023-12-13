Ушакова Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Солодягин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Богданова Афанасия Федоровна

Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович

Рождение ребёнка
04.01.1897

Дочь: Макарова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодягин Иван Федорович

Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Солодягин Федор Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодягин Федор Миронович

Смерть
Неизвестно
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