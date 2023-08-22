Голополосов Федор Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Голополосов Архип Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Голополосова Катерина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Голополосова Матрена Федорова
Мать ребёнка: Голополосова Катерина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Голополосова Маланья Федорова
Мать ребёнка: Голополосова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голополосова Катерина
Смерть
Неизвестно