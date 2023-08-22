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Голополосов Федор Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Голополосов Архип Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Голополосов Яков Федоров

Мать ребёнка: Голополосова Катерина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Голополосова Матрена Федорова

Мать ребёнка: Голополосова Катерина

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Голополосова Маланья Федорова

Мать ребёнка: Голополосова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голополосова Катерина

Смерть
Неизвестно
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