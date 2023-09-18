Максин Лука Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Максин Алексей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1860
Рождение ребёнка
10.10.1860
Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.02.1862
Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.06.1863
Дочь: Максина Ольга Лукьяновна
Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно