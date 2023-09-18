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Максин Лука Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Максин Алексей Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1860

Жена: Максина Гликерия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1860

Сын: Максин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1862

Сын: Максин Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1863

Дочь: Максина Ольга Лукьяновна

Мать ребёнка: Максина Гликерия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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