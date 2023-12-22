Арюлина (Короткова) Наталия Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1911 ст.
По жениху: села Знаменского-Денисьева крестьяне Феодор Евфимиев Коротков и Александр Александров Коротков. По невесте: того же села крестьяне Александр Феодоров Коротков и Сергей Васильев Коротков. ЦГ... Показать все
Смерть
Неизвестно