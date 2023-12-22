Арюлина (Короткова) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арюлина (Короткова) Наталия Александровна

Место рождения

Знаменское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
14.01.1911 ст.

Муж: Арюлин Иван Дмитриевич

По жениху: села Знаменского-Денисьева крестьяне Феодор Евфимиев Коротков и Александр Александров Коротков. По невесте: того же села крестьяне Александр Феодоров Коротков и Сергей Васильев Коротков. ЦГ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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