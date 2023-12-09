Комарова (Емельянова) Мария Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Емельянова) Мария Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1912

Дата смерти

29.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912

Отец: Емельянов Евграф Егорович

Мать: Емельянова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.11.1930

Дочь: Немкова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.12.1945

Дочь: Комарова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Яблочкова Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
10.04.?

Сын: Комаров Николай Федорович

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкина Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич

Смерть
29.12.1971
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