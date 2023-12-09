Комарова (Емельянова) Мария Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1912
Дата смерти29.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912
Рождение ребёнка
17.11.1930
Дочь: Немкова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
16.12.1945
Дочь: Комарова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Яблочкова Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.04.?
Сын: Комаров Николай Федорович
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкина Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Комаров Федор Лаврентьевич
Смерть
29.12.1971