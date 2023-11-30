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Артемов Артемий Александрович
Артемов Артемий Александрович
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1836
Дата смерти
1902
Пол
Мужской
Отец
Артемов Александр Артемович
Мать
Артемова Анисья Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Артемов Александр Артемович
Мать:
Артемова Анисья Григорьевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1902
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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