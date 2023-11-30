Артемов Артемий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Артемий Александрович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1836

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Артемов Александр Артемович

Мать: Артемова Анисья Григорьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1902
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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