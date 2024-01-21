Смородинова (Гурьева) Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородинова (Гурьева) Екатерина Анатольевна

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Место рождения

Чебоксары, Россия

Дата рождения

С 12.03.1987

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

С 1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.03.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Чебоксары, Россия
Бракосочетание
С 27.09.2008

Муж: Смородинов Иван Филиппович

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
17.12.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смородинов Иван Филиппович

г. Москва
Место жительства
Неизвестно
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