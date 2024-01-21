Смородинова (Гурьева) Екатерина Анатольевна
Место рожденияЧебоксары, Россия
Дата рожденияС 12.03.1987
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 12.03.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Чебоксары, Россия
Бракосочетание
С 27.09.2008
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
17.12.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смородинов Иван Филиппович
г. Москва
Место жительства
Неизвестно