Клюкин Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Клюкин Марк Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Клюкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916