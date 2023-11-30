Клюкин Иван Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Иван Маркович

Клюкин Иван Маркович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Клюкин Марк Поликарпович

Мать: не указана

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Клюкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Клюкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Клюкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Клюкина Прасковья Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Прасковья Алексеевна

Смерть
После 1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close