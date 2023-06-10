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Лобак Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1982

Дочь: Тайшина Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Лобак Ирина Вячеславовна

Рождение ребёнка
01.12.1988

Дочь: Лобак Вероника Леонидовна

Мать ребёнка: Лобак Ирина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобак Ирина Вячеславовна