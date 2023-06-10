Лобак Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1982
Дочь: Тайшина Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Лобак Ирина Вячеславовна
Рождение ребёнка
01.12.1988
Дочь: Лобак Вероника Леонидовна
Мать ребёнка: Лобак Ирина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобак Ирина Вячеславовна