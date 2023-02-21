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Лаптева Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лаптев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1851 ст.

Дочь: Лаптева Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Лаптева Аксинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1865 ст.

Дочь: Лаптева Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1868 ст.

Сын: Лаптев Ефрем Тимофеевич

Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Тимофей Васильев

Смерть
Неизвестно
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