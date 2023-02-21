Лаптева Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Лаптев Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
19.08.1851 ст.
Дочь: Лаптева Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Лаптева Аксинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1865 ст.
Дочь: Лаптева Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
28.02.1868 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Тимофей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно