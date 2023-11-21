Кошелев Данило Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Данило Афанасьевич

Кошелев Данило Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1799 г.р.
1806 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кошелев Сергей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1806

Сын: Кошелев Сергей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1827
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1827 по указу тобольской казенной палаты от 23 августа за №1668 перечислены сей волости деревню Ключики
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close