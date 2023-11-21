Кошелев Данило Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1799
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1827
В 1827 по указу тобольской казенной палаты от 23 августа за №1668 перечислены сей волости деревню Ключики
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно