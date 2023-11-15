Шорин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорин Дмитрий Иванович

Шорин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975

Отец: не указан

Мать: Шорина Нелли Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close