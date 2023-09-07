Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.05.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сартакова Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рублев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.05.1972
Камышлов, Камышловский, Свердловская область