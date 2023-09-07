Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Порфирий Самсонович

Мать: Лаврова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сартакова Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.05.1972
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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